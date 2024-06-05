В Берлине пояснили, отправит ли Германия войска на Украину Писториус: ФРГ не отправит войска на Украину

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Вооруженные силы Германии

Германия не будет отправлять военнослужащих бундесвера на Украину, следует из ответа министра обороны страны Бориса Писториуса на соответствующий вопрос депутатов бундестага. Также, по его словам, Берлин не получал никаких сообщений от правительств других стран о подобных планах. Трансляцию заседания вел немецкий телеканал Phoenix.

Нет и нет, — сказал Писториус, отвечая на два этих вопроса.

Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что Запад готовит предлог для размещения войск на Украине. По ее словам, страны Альянса могут отправить в республику немецкие или другие вооружения, способные наносить удары по российской территории.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также сообщил, что Белый дом не планирует посылать солдат, советников или военных инструкторов на Украину. По его мнению, на ситуацию в зоне спецоперации влияют поставки американского оружия киевским властям.

Также сообщалось, что страны НАТО разрабатывают наземные коридоры для оперативной переброски американских войск на случай прямого военного столкновения с Россией. Альянс думает над тем, как быстро переместить солдат США и бронетехнику к границам РФ.