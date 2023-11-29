Как задать вопрос Путину на прямой линии в 2023 году SHOT: вопросы для прямой линии с Путиным будут принимать на этой неделе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россияне в ближайшие дни смогут отправить свои вопросы на предстоящую прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Когда это можно будет сделать, сколько вопросов задавали президенту?

Когда можно будет задать вопросы Путину

Источники в Кремле сообщили Telegram-каналу SHOT, что сервисы по приему вопросов на прямую линию с Путиным заработают «уже на текущей неделе». По данным канала, «через пару дней» на российском ТВ начнут показывать проморолики, в которых сообщат номера телефонов для отправки СМС и ММС, и другие способы передать вопрос президенту.

На текущий момент сервисы по приему обращений неактивны.

В прошлом году Кремль не стал проводить ни прямую линию, ни пресс-конференцию. Поэтому анонсированное Песковым мероприятие станет первым после начала операции на Украине.

Что ожидается на прямой линии с Путиным

В 2023 году прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией, которую традиционно дает президент России перед Новым годом. Она пройдет в середине декабря. В Кремле назвали 14 декабря «наиболее вероятной», однако не окончательной датой.

Telegram-канал «Политика в кругу» со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что Путин в ходе пресс-конференции намерен анонсировать кадровые перестановки в российской власти.

«Речь идет именно о „гражданских чиновниках“, в том числе членах правительствах РФ», — уточнили источники Telegram-канала.

Фото: kremlin.ru

О чем спросили бы Путина политики и знаменитости

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru сказал, что спросил бы Путина о том, что «интересует всех: когда закончится СВО» на Украине.

«Мощностей НАТО, может, хватит от года до пяти лет. А планы России по срокам президент раскрывать не станет, так как по этой информации можно было бы понять, планирует ли российская армия в обозримом будущем наступать или обороняться. Тут как в поговорке: кто говорит, тот не знает; а кто знает, тот не говорит», — заявил Вассерман.

Писатель Александр Проханов в разговоре с NEWS.ru, заявил, что спросил бы Путина о величии России.

«Будь у меня сегодня такая возможность, то я спросил бы у Путина, в чем, по его мнению, заключается величие России после всего произошедшего. Других вопросов у меня нет, это самый главный», — сказал Проханов.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко спросил бы Путина о реформировании школьного образования.

«Мне кажется, сейчас школьное образование сводится к заучиванию. Ситуация отличается от того, что было в СССР, хотя там тоже был формализм. Нам нужно воспитать энергичное и креативное поколение, при этом действительно любящее Родину, желающее ей процветания. Но нам надо избавиться от тяги к быстрым и оттого соблазнительным решениям в этой сфере», — сказал Лукьяненко в беседе с NEWS.ru.

По словам писателя, судьбу страны определяет то, как молодое поколение воспитывается в сложные времена, о чем думает, к чему стремится. Плоды этой работы проявятся не через год или два, а через 15–20 лет.

«Нам надо работать на перспективу, как делают многие страны, действовать, как Китай, который рассчитывает свое будущее на долгосрочную перспективу», — отметил он.

Сколько вопросов задавали Путину

Длительность прямой линии с Владимиром Путиным постепенно увеличивалась — если в первый раз, в 2001 году, она составляла 2 часа 57 минут, то в 2013 году уже 4 часа 47 минут. Это была самая продолжительная прямая линия.

По данным сайта «Москва — Путину», количество вопросов, присылаемых на прямую линию, довольно долго остается относительно стабильным: с 400 тыс. вопросов, присланных на первую прямую линию в 2001 году, их количество выросло к 2006-му до 2,33 млн и с тех пор колебалось в пределах от 2,2 млн до 2,8 млн. Максимальное количество вопросов — 3,25 млн — россияне прислали президенту в 2015 году. За 3 часа 57 минут Владимир Путин успел ответить на 74 вопроса.

Читайте также:

«А что бы вы спросили у Путина?»: 7 вопросов президенту от известных людей

Стала известна возможная дата прямой линии с Путиным

Корова для семьи и коньки 41-го размера: какие просьбы детей выполнял Путин