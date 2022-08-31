«Их тоже ждут неудобства»: Песков о визовых ограничениях ЕС Песков: если ЕС введет визовые ограничения для россиян, Москва примет ответные меры

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Жители Евросоюза также столкнутся с неудобствами, приезжая в Россию, если власти ЕС введут ограничения по выдаче виз россиянам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что российская сторона внимательно следит за ситуацией.

Мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. Подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, конечно, если это произойдет, потребует наших контрреакций, — сказал Песков.

Он также отметил, что такое решение европейских политиков — «еще одна спираль безрассудного русофобского отношения к нашей стране».

31 августа министры иностранных дел европейских стран планируют обсудить вопрос о том, следует ли вводить запрет на въезд российских туристов. Встреча пройдет в Праге.

За полный запрет выдачи россиянам шенгенских виз выступают страны Балтии, Польша и некоторые другие члены ЕС. В то же время Германия и Франция такую инициативу не поддерживают. Против данной меры высказался и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что страны Евросоюза должны как можно быстрее ввести запрет на выдачу виз россиянам. Таким образом граждане РФ смогут узнать настоящее отношение европейцев к себе, добавил он.