Во Франции выступили против запрета на выдачу виз россиянам Глава МИД Франции: надо разделять тех, кто связан с конфликтом на Украине, и рядовых россиян

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В вопросе о визах необходимо разделять тех, кто имеет отношение к конфликту на Украине, и тех, кто не причастен к нему, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза в Праге. По ее словам, к первым относятся власти России, ко вторым — обычные российские граждане, представители мира культуры, студенты, журналисты, передает ТАСС.

Важно разделять тех, кто связан с конфликтом на Украине и тех, кто не несет за него ответственности. <...> Если первые несут ответственность за конфликт, то вторые — нет, и мы должны сохранить с ними связь. Необходимо проводить это четкое различие, — подчеркнула Колонна.

В Праге министры иностранных дел европейских стран обсудят вопрос о том, следует ли вводить запрет на въезд российских туристов.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия может приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Министр предложила проверять при выдаче визы, на каком основании была подана заявка и какова близость заявителя к российскому правительству.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что идея ряда стран Евросоюза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам — серьезное решение, направленное непосредственно против российских граждан. По его словам, если оно будет принято, РФ даст тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам.