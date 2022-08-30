Медведев призвал как можно скорее запретить выдачу виз россиянам Медведев призвал Евросоюз как можно скорее запретить выдачу виз россиянам

Страны Евросоюза должны как можно быстрее ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом россияне смогут узнать настоящее отношение европейцев к себе.

Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России, — написал политик.

По его мнению, при помощи подобного жеста европейцы покажут свое истинное лицо и перестанут отвлекать граждан России от ведения военной операции на территории Украины.

Главы МИД стран Евросоюза 31 августа обсудят на встрече в Праге способы по ограничению выдачи виз гражданам России. Речь может идти о внесении изменений в шенгенский визовый кодекс. При этом руководители дипведомств не готовы пойти на полный запрет выдачи въездных документов, обсуждаться будут исключительно ограничения.

Ранее против идеи полного запрета на визы для граждан России высказался глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он допустил, что ограничение может быть введено в отношении крупных российских бизнесменов, но не простых людей.