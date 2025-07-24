Иностранные наемники в рядах ВСУ грабят, насилуют и убивают мирных жителей, заявил в беседе с ТАСС первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский распорядился не привлекать их к ответственности.

Преступления, которые происходят на приграничных территориях, они связаны с иностранными наемниками, которые грабят, насилуют, убивают местное население Украины. Они сегодня остаются безнаказанными, на них не действуют никакие законы Украины, потому что есть отдельное закрытое распоряжение Зеленского данных лиц не привлекать к ответственности за преступления против людей, — заявил парламентарий.

Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе заявил, что группы колумбийцев от 50 человек едут в Европу для участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины. По его словам, число колумбийских наемников в рядах ВСУ сохраняется на высоком уровне.

До этого источники в российских силовых структурах сообщали, что украинские войска перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область. Утверждалось, что иностранцев используют для удержания линии фронта. Это подтверждается не только перехватами переговоров, но и обнаружением тел иностранных бойцов на позициях.