«Готовимся к худшему»: Песков о мерах в ответ на блокаду Калининграда Песков заявил, что Москва «готовится к худшему» в ситуации с транзитом в Калининград

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Москва ведет интенсивную работу, чтобы решить проблему с транзитом в Калининград, в частности разрабатывает ответные меры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что надежда на урегулирование ситуации не иссякает, но вместе с тем Кремль «готовится к худшему», передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Эта тема чрезвычайно важная для нас. И проводится по соответствующим каналам интенсивная работа с целью решения этой проблемы, вот и все, что я могу сказать. И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, — сказал Песков.

В ответ на вопрос о возможных планах президента России Владимира Путина посетить Калининград, его пресс-секретарь ответил отрицательно, но не исключил такой возможности «в ближайшей перспективе», передает ТАСС.

В ближайшей перспективе возможно все. Но Калининград — пока в планах президента таких поездок нет, — отметил Песков.

Накануне советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите заявила, что Литва не готова установить зеленые коридоры для транспортировки грузов через свою территорию в Калининград.

Автором идеи о зеленых коридорах стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он предложил договориться о создании дороги без возможности съезда на территорию Литвы, «ограниченной, допустим, специальным забором, по которому можно будет проехать на автомобиле грузовом или легковом, на поезде». Также глава региона предположил, что в качестве ответной меры на запрет транзита можно прекратить ввоз и вывоз товаров в Россию через страны Прибалтики.