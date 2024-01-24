Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации за фейки о ВС РФ Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума приняла в первом чтении проект правок в Уголовный кодекс о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. Во время заседания нижней палаты парламента, которое транслировалось на сайте «Дума.ТВ», спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что документ во втором чтении может быть рассмотрен на следующей неделе.

Законопроект о конфискации имущества за дискредитацию российской армии внесли в Госдуму 22 января. Тогда же к первому чтению его одобрил комитет по госстроительству и законодательству.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что депутаты от фракции намерены проголосовать против нового законопроекта о конфискации имущества у граждан, осужденных за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах России. Согласно тексту законопроекта, конфискации могут подлежать деньги, ценности или другое имущество, используемое для финансирования преступной деятельности против безопасности государства.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой ранее заявил, что принятие законопроекта станет сигналом для всех предателей родины. Он подчеркнул, что инициатива парламентариев не направлена против отдельных граждан, так как все должны чтить Уголовный кодекс РФ одинаково.