Глава Росприроднадзора показала фото спасенной медведицы

Фото: Росприроднадзор

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала в своем Telegram-канале фото спасенной медведицы в Красноярском крае. Ранее она сообщила, что животное в безопасности. По ее словам, медведицу обнаружили в 3 км от аэропорта Диксона. Специалисты погрузили ее в сон и успешно удалили застрявшую в пасти банку. Сейчас ветеринар обрабатывает язык, на нем множество порезов, добавила Радионова.

20 июля в Красноярском крае краснокнижная белая медведица решила полакомиться сгущенкой прямо из банки, но расстаться с жестянкой уже не смогла, так как она застряла у нее в пасти. Отчаявшееся животное пришло за помощью к людям в поселок Диксон. Его удалось спасти.

Позднее замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля Минприроды Алексей Вайсман заявил, что банки из-под консервов в местах, где обитают медведи, следует сжигать. Животные привыкают ко вкусу человеческой еды, лазают по помойкам и могут застрять пастью в банке, добавил он.