Глава Минтруда объяснил растущую продолжительность рабочей недели Глава Минтруда объяснил растущую продолжительность рабочей недели дефицитом кадров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост средней продолжительности рабочей недели может быть связан с большим дефицитом кадров в регионах России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет об инженерных кадрах, а также о сотрудниках обрабатывающей промышленности.

Предприятия, имея достаточно большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю. Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведет к увеличению общей средней по количеству часов недели, — сказал Котяков.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года длительность трудовой недели у россиян составила 38 часов 30 минут. Это рекордный показатель с 2010 года. При этом в 2022 году россияне в среднем трудились 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021-м — чуть менее 38 часов.

При этом член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала рост рабочего дня россиян «средней температурой по больнице».