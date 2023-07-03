В Госдуме усомнились в увеличении продолжительности рабочего дня россиян Депутат Бессараб назвала рост рабочего дня россиян «средней температурой по больнице»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о рекордном с 2010 года увеличении длительности трудовой недели у россиян не является полным отражением картины, считает член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что у многих категорий работников в трудовом графике ничего не изменилось.

«Считать, сколько россияне работают в неделю — это как считать среднюю температуру по больнице», — заявила Бессараб.

Депутат напомнила о сокращенной рабочей неделе у части россиян в связи с особыми условиями труда, это может быть, например, 36-часовая или 39-часовая рабочая неделя. При этом у офисных работников с графиком 5/2 продолжительность трудовой недели в 40 часов остается неизменной.

Кроме того, по словам Бессараб, есть граждане, которые работают посменно, например, на производстве непрерывного цикла, и в этом случае также крайне сложно кому-то добавить 15 минут, а у кого-то отнять, поскольку сотрудники отрабатывают четко отведенное им время друг за другом.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года длительность трудовой недели у россиян составила 38 часов 30 минут. Это рекордный показатель с 2010 года. При этом в 2022 году россияне в среднем трудились 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021 — чуть менее 38 часов.