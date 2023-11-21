Глава Минпросвещения опроверг введение коронавирусных ограничений в школах Глава Минпросвещения Кравцов: масочный режим и дистант в школах не планируются

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российских школах не планируется введение масочного режима и дистанционного обучения, заявил SHOT глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. По его словам, пока все школы работают как обычно, при ухудшении ситуации с коронавирусом местные власти могут принять соответствующие меры.

Закрытие школ или перевод на дистанционное обучение не планируется, это абсолютно точно. Там, где действительно заболеваемость увеличивается, там соответствующие меры вводятся, но массово, так вопрос не стоит, — сказал Кравцов.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла более чем на треть и фиксируется в 82 субъектах страны. При этом в 26 регионах она выше, чем в среднем по стране. За неделю от коронавирусной инфекции умерли 93 человека.

Выросло за неделю и количество госпитализаций. В больницы попали 6398 человек, это на 16,9% больше, чем неделей ранее. Рост отмечается в 55 регионах, в 20 он выше среднего по стране. Количество выздоровевших выросло на 32,5% — до 39 731 человека.

До этого ученые из китайского Государственного медицинского университета в Шэньяне выяснили, что употребление кофе снижает риск заражения коронавирусом. В исследовании говорится, что богатые полифенолами продукты активизируют иммунный ответ на COVID-19. Способность кофе активизировать иммунный ответ на коронавирус связана с активностью пищеварительного фермента под названием катепсин L.