Назван напиток, который снижает риск заражения коронавирусом BMC: кофе снижает риск заражения коронавирусом

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Употребление кофе снижает риск заражения коронавирусом, выяснили ученые из китайского Государственного медицинского университета в Шэньяне. В исследовании, опубликованном в BMC (BioMed Central), говорится, что богатые полифенолами продукты активизируют иммунный ответ на COVID-19.

Полифенолы — это пребиотики, которые обладают антиоксидантными свойствами и входят в состав большинства растений. Китайские ученые по результатам проведенного исследования выяснили, что продукты, богатые этим химическим соединением — например, многие овощи и кофе, — способны препятствовать проникновению SARS-CoV-2 и его штаммов («альфа», «дельта» и «омикрон») в клетки организма.

Способность кофе активизировать иммунный ответ на коронавирус связана с активностью пищеварительного фермента под названием катепсин L. Так, кофе блокирует механизм, позволяющий COVID-19 проникать в клетку.

Ранее эпидемиолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян заявил, что человечеству не стоит переживать об угрозе абсолютной резистентности ко всем антибиотикам, поскольку микроорганизмы этого не допустят. Он объяснил, что у бактерий и инфекций за спиной 2 млрд лет эволюции, в то время как у человека всего несколько десятков тысяч.