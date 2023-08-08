В Генпрокуратуре назвали последствия для россиян за поджоги военкоматов Генпрокуратура: поджоги военкоматов будут расценены как теракт или диверсия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поджоги и подрывы зданий военных комиссариатов в России будут расцениваться как теракты или диверсии, а их исполнители будут нести уголовные наказания в соответствии с законодательством РФ, сообщила в Telegram пресс-служба Генпрокуратуры. В ведомстве уточнили, что большинство подобных преступлений совершаются по указаниям с территории Украины.

В Генеральной прокуратуре РФ проанализирована ситуация, связанная с поджогами зданий военных комиссариатов. <...> Подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (ст. 205 УК РФ) или диверсия (ст. 281 УК РФ), — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что украинские кураторы связывались с жертвами из России во время успешных наступательных действий ВС РФ. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и склоняли россиян к преступлениям в обмен на погашение долгов, говорится в публикации. В Генпрокуратуре заявили, что никого никогда не привлекали к преступным действиям.

Ранее суд города Находки отправил под домашний арест 52-летнего местного жителя, который пытался поджечь военкомат. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение имущества. В СК пояснили, что россиянин пытался совершить поджог военкомата 2 августа. По не зависящим от него причина мужчина не смог довести до конца задуманное, после чего был задержан.