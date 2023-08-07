Россиянина отправили под домашний арест после попытки поджога военкомата Суд отправил под домашний арест жителя Находки после попытки поджога военкомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд города Находка отправил под домашний арест 52-летнего местного жителя, который пытался поджечь здание военкомата, сообщается на сайте управления СКР по Приморскому краю. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение имущества.

В ведомстве пояснили, что россиянин пытался совершить поджог военкомата 2 августа. По независящим от него причина мужчина не смог довести до конца задуманное, после чего был задержан.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске Ленинградской области 2 августа задержали 76-летнего поджигателя военкомата. Пенсионер успел бросить в здание одну бутылку с зажигательной смесью. По словам мужчины, на эту акцию его сагитировал некий «сотрудник ЦБ».

В полиции к задержанному отнеслись сочувственно и отпустили домой под обязательство о явке. На следующий день он покончил с собой. Его тело нашли в квартире, которую он продал после звонка мошенников.

1 августа Telegram-канал Baza сообщил, что в Воронежской области была задержана сотрудниками полиции при попытке поджога здания военкомата 24-летняя учительница истории. По сведениям канала, совершить диверсию ее убедили телефонные мошенники.