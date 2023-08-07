Суд города Находка отправил под домашний арест 52-летнего местного жителя, который пытался поджечь здание военкомата, сообщается на сайте управления СКР по Приморскому краю. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение имущества.
В ведомстве пояснили, что россиянин пытался совершить поджог военкомата 2 августа. По независящим от него причина мужчина не смог довести до конца задуманное, после чего был задержан.
Ранее сообщалось, что во Всеволожске Ленинградской области 2 августа задержали 76-летнего поджигателя военкомата. Пенсионер успел бросить в здание одну бутылку с зажигательной смесью. По словам мужчины, на эту акцию его сагитировал некий «сотрудник ЦБ».
В полиции к задержанному отнеслись сочувственно и отпустили домой под обязательство о явке. На следующий день он покончил с собой. Его тело нашли в квартире, которую он продал после звонка мошенников.
1 августа Telegram-канал Baza сообщил, что в Воронежской области была задержана сотрудниками полиции при попытке поджога здания военкомата 24-летняя учительница истории. По сведениям канала, совершить диверсию ее убедили телефонные мошенники.