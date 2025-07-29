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29 июля 2025 в 17:02

«Где здесь обязательство?»: в ГД раскритиковали ЦБ из-за падения рубля

Депутат Бабаков обвинил ЦБ в невыполнении обязательств по поддержанию рубля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Банк России не выполняет конституционное обязательство по поддержанию стабильности рубля, такое мнение выразил зампредседателя Госдумы Александр Бабаков. По его словам, ЦБ необходимо внимательнее следить за резким ослаблением валюты после заявлений президента США Дональда Трампа и общим непостоянством курса, передает корреспондент NEWS.ru.

И, конечно, надо бы очень внимательно смотреть на эту ситуацию, обратить внимание и все-таки настоять на том, что Центральный банк не забывал о той обязанности, которая записана в Конституции, — подчеркнул Бабаков.

По мнению вице-спикера ГД, колебания на рынке валют произошли в значительной степени по субъективным причинам. Он допустил, что это был не только рыночный процесс. Такое изменение курса особенно опасно для зависящей от импорта экономики, где значительная часть инфляции приходится на продовольственные товары из-за рубежа.

Бабаков также утверждает, что резкое ослабление рубля свело на нет эффект от недавнего снижения ключевой ставки. Он отметил, что из-за нестабильного курса рубля положительный результат, например, удешевление кредитов, оказался нивелирован.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что российская экономика нуждается в курсе доллара в 108 рублей, он является безопасным. Он отметил, что рост стоимости валюты не приведет к автоматическому подорожанию товаров.
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