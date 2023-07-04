ГД направит обращение в Генпрокуратуру после избиения Милашиной в Чечне Хинштейн направит обращения в Генпрокуратуру и СК после избиения Милашиной и Немова в Чечне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Нападение на журналистов являются преступными и недопустимыми, написал депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Он подчеркнул, что возглавляемый им думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с СЖР и СПЧ, — написал Хинштейн.

Утром 4 июля в Грозном избили журналистку Милашину и адвоката Немова, прилетевших на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кроме того, нападавшие угрожали им оружием, после чего отобрали технику и разбили ее.

После этого Милашину и Немова доставили в БСМП столицы региона. У обоих диагностированы множественные ушибы. Немова, предположительно, порезали ножом — глубоко ударили в ногу. Сообщалось, что адвокат плохо двигался, несмотря на то, что ему дали обезболивающее.

Второй адвокат Мусаевой выехал в суд. После случившегося защитники жены Янгулбаева направили ходатайство в Ахматовский районный суд Грозного об обеспечении их защиты.

Ранее в Сети опубликовали фотографию Милашиной после нападения. На снимке женщина сидит с перебинтованной рукой, ее голова и лицо почти полностью покрыты зеленкой. Ранее сообщалось, что у журналистки диагностированы переломы пальцев и многочисленные ушибы.