Фигурантов дела о массовом отравлении россиян просят посадить под арест СК запросил арест для всех четырех фигурантов дела о массовом отравлении фасолью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовом отравлении россиян фасолью, сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы. Как отмечается, соответствующее ходатайство уже поступило в суд.

В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения, — приводит агентство слова собеседника.

Накануне СК предъявил обвинение трем подозреваемым. Задержаны генеральный директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и фактический руководитель компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Им инкриминируется преступление по статье о производстве и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

19 июня стало известно о задержании четвертого фигуранта. Им оказался повар ООО «Савон-К» гражданин Таджикистана Карим Норматов. Ему также предъявлено обвинение по той же статье. Установлено, что он по указанию Шина нарушил требования при приготовлении фасоли и упаковке ее в вакуум.

Число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149. В Москве зафиксирован 121 случай, в Нижнем Новгороде и Казани — по 14 случаев. Диагноз у большинства пациентов подтвержден лабораторно.

Telegram-канал Baza сообщил, что один из заболевших в Подмосковье находится в состоянии медикаментозной комы. По данным канала, 33-летний мужчина подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое.