СК предъявил обвинение трем фигурантам дела об отравлении салатами

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Следователи СК РФ предъявили обвинение трем фигурантам уголовного дела об отравлении салатами по статье о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности, сообщила пресс-служба СК. Уточняется, что одному из них — по статье об организации незаконной миграции.

Генеральному директору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — отметили в пресс-службе.

Ранее онлайн-ретейлер «Самокат» прекратил продажу продукции компании «Гастропорт» после сообщений об отравлениях. Кроме того, была начата внутренняя проверка. «Самокат» передал потенциально опасную продукцию на лабораторные исследования. Компания также связалась с клиентами, заказавшими потенциально некачественные товары.

До этого стало известно, что причиной массового отравления россиян стала красная консервированная фасоль, которую добавляли в салаты. В ней образовался ботулотоксин, вызвавший у пострадавших ботулизм. Всего от употребления продукта отравились свыше 150 человек.