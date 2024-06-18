Роспотребнадзор растолковал, как избежать ботулизма Роспотребнадзор выпустил памятку о ботулизме после массового отравления россиян

Роспотребнадзор в Telegram-канале опубликовал памятку о ботулизме и советы, как избежать отравления. Так, ведомство призывает не покупать консервированные продукты на рынках или с рук и ни в коем случае не употреблять в пищу соления из вздувшихся банок.

Не покупать консервы на рынке и у случайных лиц. Не консервировать продукты с признаками порчи и гнили. Не нарушать общепринятую технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки. Не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок, — перечислило ведомство.

Также Роспотребнадзор обратил внимание, что консервы должны храниться в холодильнике или погребе, а перед непосредственно приемом пищи консервы нужно подвергнуть термической обработке на 15-20 минут. Это необходимо, чтобы разрушить токсин, который мог образоваться.

Ранее СМИ сообщили, что более 150 жителей России отравились красной консервированной фасолью. По данным прессы, именно в этом продукте образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм.

Консервированную фасоль добавляли в салаты, однако пока неизвестно, были ли нарушены нормы хранения продукта или сырье сразу было некачественным. Салат «Лобио с фасолью» продавала «Кухня на районе» в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.