Задержан еще один фигурант дела о массовом заражении ботулизмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четвертый фигурант уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве задержан, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Им оказался повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» гражданин Таджикистана Карим Норматов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг без учета безопасности).

Было установлено, что мужчина по указанию фактического руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина нарушил требования при приготовлении фасоли и упаковке ее в вакуум для последующего хранения и перевозки на склад ООО «Локалкитчен» с минимальными затратами.

Сегодня следствие планирует обратиться к Замоскворецкому районному суду с ходатайством об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, для всех четырех участников уголовного дела.

Ранее онлайн-ретейлер «Самокат» прекратил продажу продукции компании «Гастропорт» после сообщений об отравлениях. Кроме того, была начата внутренняя проверка. «Самокат» передал потенциально опасную продукцию на лабораторные исследования. Компания также связалась с клиентами, заказавшими потенциально некачественные товары.

До этого стало известно, что причиной массового отравления россиян стала красная консервированная фасоль, которую добавляли в салаты. В ней образовался ботулотоксин, вызвавший у пострадавших ботулизм. Всего от употребления продукта отравились свыше 150 человек.