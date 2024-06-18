«Самокат» прекратил продажу продукции «Гастропорта» из-за отравления людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Онлайн-ретейлер «Самокат» объявил о приостановке продажи продукции компании «Гастропорт» после сообщений об отравлениях. Также была начата внутренняя проверка. «Самокат» уже связался с клиентами, заказавшими потенциально некачественные продукты, и предупредил их о возможных рисках, передает ТАСС.

Как только мы получили информацию о происшествии, с нашей стороны было оперативно организовано проведение внутренней проверки, а также направлена информация поставщику. В тот же момент мы приняли решение полностью остановить продажу всех товаров от данного поставщика, — заявили в компании.

Представители «Самоката» заверили, что содействуют всем службам и органам для обеспечения безопасности клиентов. В частности, компания передала на лабораторные исследования потенциально опасную продукцию. Ретейлер держит ситуацию под особым контролем.

Ранее Минздрав Московской области сообщил, что 20 жителей региона попали в больницы с подозрением на ботулизм. Из них 12 человек находятся в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести. По информации СМИ, все пациенты отравились салатом с фасолью от компании «Кухня на районе».