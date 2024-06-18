Число отравившихся салатами с фасолью в Подмосковье возросло Минздрав: 20 человек в Подмосковье отравились салатами с фасолью

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20 жителей Подмосковья попали в больницы с подозрением на ботулизм, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. 12 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные пациенты — в состоянии средней степени тяжести. Специалисты оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

На данный момент в медучреждениях, подведомственных минздраву Московской области, находятся 20 человек с предварительным диагнозом «ботулизм», из них 12 — в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва» все пациенты отравились салатом с фасолью от компании «Кухня на районе». Ранее в правоохранительных органах рассказали, что по делу о массовом отравлении россиян задержан генеральный директор фирмы — производителя консервированной фасоли Анатолий Шин. Речь идет о фирме ООО «Савон-К», поставлявшей продукт для салатов, которыми, предположительно, отравились пострадавшие. В офисах фирмы прошли обыски.

С 11 июня в московские больницы обратились уже более 150 человек с признаками пищевого отравления. Все пациенты заказывали продукты питания через службы доставки. Расследование показало, что в организации были множественные нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.