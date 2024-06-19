Baza: один из заболевших ботулизмом в Подмосковье находится в коме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Telegram-канал Baza сообщил, что один из заболевших ботулизмом в Подмосковье находится в состоянии медикаментозной комы. По данным канала, 33-летний мужчина подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщает канал, пациент размещен в Одинцовской больнице. Baza утверждает, что его, как и других заболевших, лечат при помощи противоботулинической сыворотки, которая нейтрализует ботулотоксины. По информации Baza, всего в медучреждении лечатся четверо заболевших ботулизмом. Канал уточняет, что они жалуются на невозможность четко сфокусировать взгляд на предмете, а также общую слабость.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников, комментируя вспышку отравлений, назвал ботулотоксин самым страшным ядом из всех известных. Он также призвал россиян отказаться от покупки готовой еды и готовить дома самостоятельно, пусть и простые блюда, такие как яичница или стейк.

До этого стало известно, что в России число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149. В Москве зафиксирован 121 случай, в Нижнем Новгороде и Казани — по 14 случаев. Диагноз у большинства пациентов подтвержден лабораторно.

Также сообщалось, что все пострадавшие отравились красной консервированной фасолью. Именно в этом продукте образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм.