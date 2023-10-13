«Это просто омерзительно»: Путин о чествовании бойца СС в парламенте Канады Путин назвал омерзительным чествование бойца СС в парламенте Канады

Фото: Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал омерзительным и отвратительным чествование 98-летнего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады. В ходе заседания глав государств СНГ в Бишкеке он подчеркнул, что войска подразделения истребляли еврейское население Украины. Он выразил надежду, что в странах содружества ничего подобного не случится. Трансляция выступления российского лидера велась на сайте Кремля.

Совсем отвратительно было смотреть, когда глава украинского государства, еврей по национальности, рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины. Ну это просто омерзительно. Надеюсь, в наших странах ничего никогда подобного не произойдет, — сказал Путин.

22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву в парламент был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что 14-я пехотная дивизия СС «Галичина», в которой служил Хунка, была соединением войск нацистской Германии. Ее сформировали из жителей Западной Украины в 1943 году.

В итоге спикеру палаты общин канадского парламента Энтони Роте, который пригласил ветерана, пришлось уйти в отставку. А сам Хунка заявил, что будет вынужден бежать в Южную Америку из-за возможного уголовного преследования.