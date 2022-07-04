«Ещё это загорится!»: Жириновский предсказал протесты в Каракалпакстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Протесты в Республике Каракалпакстан, развернувшиеся 1 июля с требованием автономии от Узбекистана, оказались предсказаны скончавшимся лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает Live 24. В эфире одного из политических ток-шоу он обратил внимание на проблему в регионе и заверил, что она ещё станет поводом для волнений.

Вы, наверное, забыли такой народ на западе Узбекистана. Они спрашивают, где их автономия. Ликвидировали, и ничего нет. Но подождите, ещё это загорится! — сказал Жириновский.

Поводом для протестов стало принятие поправок, лишающих республику суверенитета и соответствующего права на отделение от Узбекистана, митинги в столице республики Нукусе привели к введению чрезвычайного положения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил о жертвах, ещё тысячи людей оказались в больницах. 2 июля узбекистанский лидер во время поездки в Каракалпакстан предложил сохранить в действующей конституции страны пункты о суверенитете республики, а также о её праве на выход из состава Узбекистана. Инициативу поддержали парламентарии.

В подробностях происходящего разбирался NEWS.ru. Так, среди причин волнений отмечается бедность населения и высокая доля молодёжи.