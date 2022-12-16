«Досогласовывается»: Песков об ответе на введение потолка цен на нефть Песков рассказал, что в Кремле идет согласование ответа на введение потолка цен на нефть

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ главы государства по ответным мерам на решение Запада по потолку цен на российскую нефть будет скоро опубликован, передает РИА Новости. По словам представителя Кремля, сейчас досогласовываются последние детали.

Досогласовываются последние моменты. Ожидаем, что это произойдет скоро, — сказал Песков.

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

11 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представители 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. По данным агентства, страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.