«Десятку не найдете?»: Путин предложил Шувалову одолжить денег Минску Путин предложил главе ВЭБ одолжить Минску 10 млрд рублей на покупку российских робо-классов

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» предложил главе «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову дать Белоруссии в долг 10 млрд рублей. Такое решени глава государства нашел в ответ на просьбу выдать Минску кредит на 9 млрд рублей для покупки российских робо-классов.

У Игоря Ивановича активы банка — 4,6 трлн рублей. Неужели вы десятку не найдете, о чем мы говорим! — возмутился Путин.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Минск в конце июня приняло решение о том, что долговые обязательства по еврооблигациям республика будет выполнять в белорусских рублях на счёт в Беларусбанке.