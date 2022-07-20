Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» предложил главе «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову дать Белоруссии в долг 10 млрд рублей. Такое решени глава государства нашел в ответ на просьбу выдать Минску кредит на 9 млрд рублей для покупки российских робо-классов.
У Игоря Ивановича активы банка — 4,6 трлн рублей. Неужели вы десятку не найдете, о чем мы говорим! — возмутился Путин.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Минск в конце июня приняло решение о том, что долговые обязательства по еврооблигациям республика будет выполнять в белорусских рублях на счёт в Беларусбанке.