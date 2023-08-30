Депутат Власов назвал похороны Пригожина триллером Власов объяснил появление на Серафимовском кладбище в день похорон Пригожина

Фото: NEWS.ru

Член думской фракции ЛДПР Василий Власов во время визита на Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге, где находится могила связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, назвал прошедшие похороны триллером. В комментарии NEWS.ru он не стал раскрывать, кто попросил его в день похорон Пригожина появиться на другом городском кладбище. 29 августа его заметили на Серафимовском кладбище, пока родственники Пригожина прощались с бизнесменом на Пороховском кладбище.

Тайна с похоронами Евгения Викторовича — целый триллер. В принципе, он и при жизни достаточно много и при жизни уделял внимания своей безопасности. Поэтому немудрено, что мало кто знал, что он похоронен именно здесь. Поэтому даже мне пришлось принять определенное участие в том, чтобы все родственники, которые вчера были здесь (на Пороховском кладбище, — прим. NEWS.ru), на похоронах, могли спокойно с ним проститься. <...> Это не важно, кто обратился [с просьбой появиться на Серафимовском кладбище]. Так надо было. Я гулял, — ответил депутат.

Также Власов рассказал, что вместе с Пригожиным до гибели последнего он планировали поездку в Минск, в лагерь ЧВК «Вагнер».

Евгений Пригожин был похоронен в закрытом гробу 29 августа на Пороховском кладбище. Сообщалось, что на входе на территорию некрополя всех посетителей досматривает охрана. С 29 августа до утра 30 августа на кладбище попасть было невозможно — доступ блокировали около сотни силовиков.