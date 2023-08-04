Депутат Госдумы отреагировал на публикации о жизни дочери в Австрии Депутат ГД Журавлев назвал грязной игрой публикации о жизни дочери в Австрии

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алексей Журавлев

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что все инсинуации о жизни его дочери в Австрии являются «грязной игрой», которую ведут против него, пытаясь их рассорить. По словам депутата, его дочь уже взрослая, и он давно не может «грозить ей пальчиком». Депутат высказал мнение, что выезжать на учебу за рубеж «можно и даже нужно», чтобы после вернуться и приносить пользу своей стране.

Все инсинуации вокруг биографии моей дочери — просто грязная игра против меня, только и факты сфабрикованы, и даже фотографии липовые. Никому и никогда не удастся меня с ней рассорить, потому что мы смотрим на происходящее одинаково. Всегда будем преданы России и сделаем все, чтобы она на всех фронтах победила, — заявил Журавлев.

Парламентарий отметил, что воспитал для себя надежную опору. По его словам, дочь поддерживает его во всех начинаниях, в том числе политических.

Мы в большинстве вопросов — единомышленники, особенно в тех, что касаются российских действий на Украине. Уверен, что такими детьми можно только гордиться. На учебу, вне всяких сомнений, можно и даже нужно выезжать за рубеж, чтобы черпать у них лучшее, а вот работать впоследствии — непременно возвращаться обратно на родину, — сказал он.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что дочь депутата живет в Австрии и носит фамилию мужа, при этом в ее соцсетях указано, что она окончила Вестминстерский университет в Лондоне, где изучала бизнес-менеджмент.