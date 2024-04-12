Движение в космической отрасли России есть, заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с участниками 21-й экспедиции на МКС. Хорошим движением вперед он назвал запуск «Ангары-А5». По его словам, эта ракета-носитель позволит выводить в космос все необходимое для создания российской орбитальной станции.
Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть. Только что состоялся старт «Ангары-А5» — наша новая тяжелая ракета-носитель. Это тоже хорошее движение вперед, — сказал президент.
Ранее Роскосмос утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции. РОС, которую разрабатывает Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после завершения работы Международной космической станции.
На Российской же орбитальной станции (РОС) может появиться модуль с искусственной гравитацией, заявил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов. По его словам, создание подобных условий на борту космического аппарата будет способствовать поддержанию здоровья и работоспособности у человека.
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявлял, что ракета-носитель «Ангара-5» представляет собой будущее российской космической программы. Он подчеркнул, что на ней будет доставлен ультрафиолетовый телескоп «Спектр-УФ». Более того, ракета более экологична и может нести на себе огромный вес.