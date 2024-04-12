Виктор Сидоренко

«Денег всегда не хватает»: Путин рассказал о движении в космической отрасли Путин: денег всегда не хватает, но движение в космической отрасли есть

12 апреля 2024 в 18:16

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече с космонавтами — участниками 21-й экспедиции на МКС