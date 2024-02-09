«Дело Гитлера живет»: Путин об аплодисментах нацисту в парламенте Канады Путин назвал аплодисменты нацисту в парламенте Канады продолжением дела Гитлера

Аплодисменты нацисту в парламенте Канады являют собой свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин. По его мнению, денацификация, о которой говорят в России, является избавлением от тех, кто пытаются данную идеологию сохранить.

Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя! Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня? Вот что такое денацификация в нашем понимании, — сказал Путин.

Президент добавил, что инцидент в парламенте Канады хорошо известен, но «замалчивается на Западе». Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский — «еврей по национальности» — аплодировал человеку, которого ему представили как борца против русских во время Второй мировой войны, но который при этом «лично убивал и русских, и поляков, и евреев».

Ранее Владимир Путин указывал, что Украина в ходе переговоров заявляла об отсутствии роста националистических настроений. В то же время Киев провозглашает своим национальным героем настоящего нациста — Степана Бандеру, а высшие представители власти аплодируют людям, участвовавшим в холокосте, отметил глава государства.