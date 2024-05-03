«Действуют как маньяки»: в Совфеде предупредили о провокациях ВСУ к 9 Мая Сенатор Рогозин: Россия ожидает всевозможных провокаций ВСУ в День Победы

Фото: МО Украины

Россия ожидает активизации действий Вооруженных сил Украины и всевозможных провокаций в День Победы, заявил в беседе с NEWS.ru член Совета Федерации Дмитрий Рогозин. По его словам, в Киеве любят «символические жесты» к великим праздникам РФ. Он также добавил, что 9 мая в Запорожской области не будут проводить торжественные массовые мероприятия.

Ожидаем активизации действий фашистов, нанесения ими ракетных ударов, всевозможных провокаций ко Дню Победы. Они любят символические жесты к нашим великим праздникам и годовщинам, действуют предсказуемо, как маньяки. Поэтому никаких торжественных массовых собраний не будет [в Запорожской области], действуем в боевых порядках, — сказал Рогозин.

Как подчеркнул сенатор, День Победы — это дань подвигу наших дедов, которые боролись с нацизмом. По словам Рогозина, для нацистов это, наоборот, шанс еще раз заявить, что «их не додавили». Для России день новой победы еще впереди, добавил член Совфеда.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что парады Победы проведут в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. По его словам, всего в праздновании 9 Мая примут участие около 150 тысяч человек. Он добавил, что в 314 населенных пунктах пройдут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов.