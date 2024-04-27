Цеков отказался от идеи объединения Белоруссии с российской областью Сенатор Цеков отказался от идеи объединения Белоруссии и Калининградской области

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Сенатор от Крыма Сергей Цеков не будет вносить никаких предложений по объединению в один субъект Калининградской области и Белоруссии, об этом он рассказал изданию «Коммерсант». По его словам, ранее он просто рассуждал о возможных геополитических последствиях подобной ситуации, а не о конкретных действиях.

Я не собираюсь делать никаких предложений. Белоруссия — самостоятельное и независимое государство, — отметил сенатор.

Ранее первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко заявил, что концентрация войск НАТО у границы республики достигла 20-летнего пика. По его словам, речь идет о воинских формированиях из США. Муравейко также уточнил, что американские батальоны размещены на полигоне в Пабраде в Литве, который находится всего в 15 километрах от границы Белоруссии.

В ответ на это Цеков заявил, что Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда в случае нападения на нее Североатлантического альянса. По его словам, «они гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести».

Член Совфеда добавил, что США, Великобритания и их союзники по НАТО, безусловно, вынашивают планы по дестабилизации Белоруссии, однако все они обречены на провал. Политик также назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко сильным руководителем, который не допустит раздрая в стране.