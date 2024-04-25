«Обречены на провал»: сенатор ответил на угрозы Запада в адрес Белоруссии Сенатор Цеков: планы НАТО по Белоруссии обречены на провал

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

США, Великобритания и НАТО безусловно вынашивают планы по дестабилизации Белоруссии, однако все они обречены на провал, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru. По его словам, они уже пытались претворить свои намерения в жизнь, но тогда на помощь республике пришла Россия. Политик также назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко сильным руководителем, который не допустит раздрая в стране.

США, Великобритания и другие члены НАТО безусловно вынашивают такие планы. Они пытались это сделать в период последних президентских выборов. Тогда мы оказали поддержку Лукашенко и всей Белоруссии, иначе в стране была бы гражданская война. Они не хотят порядка в Белоруссии. Они строят такие планы, но они обречены на провал. Я уверен в этом на 100%. Лукашенко — сильный руководитель. Мы, конечно, не оставим Белоруссию без поддержки, — заявил Цеков.

Ранее Лукашенко отметил, что Вашингтон продвигает агрессивные нарративы в адрес России и Белоруссии, что повышает градус враждебности НАТО. По его словам, вокруг государств продолжает формироваться пояс недружественных соседей и Минск ожидает, что к нему присоединятся новые члены. Президент уверен, что основным замыслом Запада является «полыхающий» регион.