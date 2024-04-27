В России объяснили, чем ответят НАТО на вторжение в Белоруссию Цеков: Белоруссия воссоединится с Калининградом в ответ на вторжение НАТО

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российско-белорусские стратегические учения

Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда в случае нападения на нее НАТО, заявил сенатор Сергей Цеков. По его словам, которые приводит ТАСС, «они гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести».

Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае <...> Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда, — приводит агентство слова сенатора.

Ранее первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко заявил, что концентрация войск НАТО у границы республики достигла 20-летнего пика. По его словам, речь идет о воинских формированиях из США. Муравейко также уточнил, что американские батальоны размещены на полигоне Пабрады в Литве, который находится всего в 15 километрах от границы Белоруссии.

Он обратил внимание, что у Москвы и Минска нет планов нападения на Польшу и Прибалтику. По его словам, все рассуждения на эту тему беспочвенны и пока агрессивным выпадам подвергаются лишь сами Россия и Белоруссия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до этого заявил, что белорусская оппозиция и ее кураторы намерены захватить Кобринский район, объявить новую власть и обратиться к НАТО, чтобы Альянс ввел войска. Он подчеркнул, что оппозиция корректирует силовой сценарий смены власти в стране и готова пойти на любой шаг.