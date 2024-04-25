Лукашенко заявил об угрозе захвата оппозицией Кобринского района Лукашенко: оппозиция планирует захватить Кобринский район и обратиться к НАТО

Фото: Henadz Zhikov/XinHua/Global Look Press

Александр Лукашенко

Белорусская оппозиция и ее кураторы намерены захватить Кобринский район, объявить новую власть и обратиться к НАТО, чтобы та ввела войска, с таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. Он подчеркнул, что оппозиция корректирует силовой сценарий смены власти в стране и готова пойти на любой шаг.

Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска, — сказал белорусский лидер.

Он допустил, что Запад станет вторгаться в Белоруссию, НАТО пойдет «второй шеренгой» за боевиками незаконных вооруженных формирований. По его словам, вероятность вооруженных инцидентов на белорусско-украинской границе достаточно высока

Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, велика, — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что механизм применения размещенного в республике российского тактического ядерного оружия не прописан в военной доктрине. При этом он подчеркнул, что порядок его использования будет определен в рамках консультаций с президентом РФ Владимиром Путиным.