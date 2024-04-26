В Белоруссии раскрыли, нападет ли Москва на Польшу и Прибалтику Замгоссекретаря СБ Белоруссии Муравейко: у Москвы нет планов нападать на Польшу

Фото: МО РФ

У Москвы и Минска нет планов нападения на Польшу и Прибалтику, заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко. По его словам, которые приводит ТАСС, все рассуждения на эту тему беспочвенны. Пока, обратил внимание он, агрессивным выпадам подвергаются лишь сами Россия и Белоруссия — санкции, закрытые границы и содержание боевых частей на приграничной территории.

Никто не собирается нападать ни на Польшу, ни на Прибалтику. Никто не собирается делать какие-то преднамеренные шаги для того, чтобы нарушить суверенитет и целостность этих стран, — приводит его слова агентство.

Муравейко также отметил, что ситуация на западной границе Белоруссии становится все более напряженной и взрывоопасной из-за действий Запада. Малейший дисбаланс может привести к провокации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не наблюдает угрозы со стороны Белоруссии, однако войскам на границе необходимо быть наготове. По его словам, от Минска не видно ничего мощного, кроме заявлений.

Ранее Всебелорусское народное собрание утвердило военную доктрину республики. В ней содержится пункт о помощи союзным государствам. В частности, Белоруссия окажет поддержку в случае нападения на дружественную ей страну.