«Будем делать сообща»: Ушаков о сотрудничестве России с Ближним Востоком Помощник Путина Ушаков: Россия намерена укреплять отношения со странами, ценящими суверенитет

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Юрий Ушаков

Россия продолжит укреплять отношения со странами, которые ценят суверенитет и предпочитают сотрудничество конфронтации, и вместе с ними Москва будет отстаивать принципы многополярного мира, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия активно сотрудничает с Ираном и ближневосточным странами, а также Турцией и арабским и мусульманским миром в целом, передает РИА Новости.

Будем и дальше прилагать усилия, чтобы закреплять эти тенденции, устройство мирового порядка на основе многополярности, и делать это будем сообща с нашими партнёрами и друзьями — то есть с теми странами, которые ценят свой суверенитет, предпочитают сотрудничество бессмысленной конфронтации, странами, которым чужда русофобия и вообще фобии, — сказал Ушаков.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее назвал меры, которые могут способствовать укреплению отечественной экономики. В частности, он предложил допустить на российский финансовый рынок Китай и Иран.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Москва и Тегеран заключили соглашение о производстве ударных беспилотников на территории РФ с использованием иранских чертежей и компонентов. По его сведениям, решение о производстве дронов в РФ, а не передаче их Ираном, было принято после того, как стало известно о якобы поставках БПЛА.