«Будем бороться»: Мишустин высказался о российском бизнесе за рубежом Мишустин выступил против запрета российским компаниям вести бизнес за рубежом

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за прошлый год высказался против запрета российским компаниями вести бизнес за границей, особенно в дружественных странах. В то же время глава правительства подчеркнул, что власти не станут закрывать глаза на вывод капитала за рубеж.

Это, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов, развивает именно иностранную экономику. С ними будем бороться, — сказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что Россия продолжит работать с дружественными странами и не станет отказываться от инвестиций партнеров. По оценкам премьера, попытки Запада устроить торговую блокаду России провалились, так как Москва значительно увеличила товарооборот с дружественными государствами.

Глава правительства отметил, что валовой внутренний продукт России вырос на 3,6% в 2023 году. По его словам, ВВП стал в два раза выше среднего показателя у государств с развитой экономикой. Как подчеркнул Мишустин, несмотря на расширение санкционного давления, РФ успешно прошла тяжелый период первоначальной адаптации.