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31 июля 2025 в 18:55

Белоусов провел переговоры с важным гостем из Азии

Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Лаоса генерал-полковником Кхамлиенгом Утхакайсоном, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ходе беседы стороны обсудили перспективы двустороннего военного сотрудничества.

Наши страны связывает многолетняя дружба и сотрудничество. Лаос является нашим стратегическим партнером, — сказал Белоусов.

Глава российского оборонного ведомства отметил динамичное развитие взаимодействия в военной сфере, включая проведение совместных тренировок, сотрудничество в области гуманитарного разминирования, военной медицины, топографии и подготовки кадров. Особое внимание было уделено подготовке к подписанию плана стратегического партнерства на 2026–2030 годы. Белоусов выразил уверенность, что текущая встреча послужит стимулом для дальнейшего укрепления отношений.

Ранее стало известно, что глава Минобороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра прибыл в Москву с официальным визитом. В рамках поездки он намерен провести переговоры с Белоусовым.

Лаос
Россия
Андрей Белоусов
переговоры
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