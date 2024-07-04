Белоусов приказал лишить мобилизованных соцвыплаты при одном условии Белоусов приказал лишить мобилизованных соцвыплаты за «самоволку»

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов приказал лишить мобилизованных ежемесячной социальной выплаты при самовольном оставлении ими воинской части или места военной службы, следует из приказа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Дополнения вносятся одним абзацем в пункт №2 порядка осуществления выплаты.

Ранее глава российского оборонного ведомства поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации со стороны Вашингтона. Поводом послужила возросшая в последнее время интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря.

В Минобороны отметили, что американские беспилотники осуществляют разведку и целеуказания западному высокоточному оружию, поставляемому Украине для ударов по территории России. Это является свидетельством возросшего участия США и стран НАТО в конфликте.

Накануне стало известно, что Андрея Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ. О назначении объявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на проходящем в Минске заседании Совета министров обороны государств. Он поздравил коллегу с избранием на этот пост.