Путин разрешил банкам с замороженной валютой прекратить операции с бизнесом Путин подписал указ, разрешающий банкам с замороженной валютой прекратить операции с бизнесом

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Президент России Владимир Путин утвердил указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада. Теперь российские банки смогут приостановить операции с бизнесом в валюте той страны, в которой были заморожены активы кредитных организаций РФ или введены санкции. Среди операций, которые могут быть остановлены, перечисление и выдача финансовых средств, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Установить, что в случае введения в отношении российской кредитной организации иностранными государствами <...> недружественных действий, ограничительных мер, в результате которых реализация принадлежащих этой кредитной организации прав требования по договорам банковского счета в иностранной валюте, приостановить до отмены ограничительных мер исполнение своих обязательств по договорам банковского счета, — написано в президентском указе.

Помимо этого, Центробанк РФ сможет определить максимальное значение комиссии, которую будут выплачивать клиенты банков за переводы в валюте в случае введения санкций против кредитных организаций.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор примет меры против тех кредитных организаций, которые будут нарушать законодательство при введении комиссий за обслуживание открытых ранее валютных счетов. Она отметила, что руководители разных банков уже приняли решения касательно введения комиссии по валютным счетам. Набиуллина заверила, что представители Банка России разберутся в этом вопросе «с каждым банком» отдельно.