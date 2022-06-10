ЦБ: введение банками комиссий по валютным вкладам будет нарушением закона

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Центральный банк Российской Федерации

Центробанк примет меры против тех кредитных организаций, которые будут нарушать законодательство при введении комиссий за обслуживание валютных счетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Во время пресс-конференции она отметила, что руководители разных банков приняли свои решения, касательно введения комиссии по валютным счетам. Набиуллина заверила, что представители Банка России разберутся в этом вопросе «с каждым банком» отдельно.

То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам. Там разные банки приняли разные решения, мы по каждому банку сейчас разберемся в этой ситуации. Если есть соответствующие нарушения, будем применять меры, которые в соответствии с нарушением имеем право применять, — заявила Набиуллина.

Глава регулятора также отметила, что отечественные банки не будут вводить меры принудительной конвертации валютных счетов в рублевые.

Ранее сообщалось, что Тинькофф Банк на фоне сообщений о намерении Евросоюза отключить Сбербанк от SWIFT, решил с 6 июня повысить комиссию на переводы за границу. Минимальная сумма, которая будет взыматься за переводы за рубеж, составит $30, максимальная — $200.