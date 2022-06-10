Центробанк примет меры против тех кредитных организаций, которые будут нарушать законодательство при введении комиссий за обслуживание валютных счетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Во время пресс-конференции она отметила, что руководители разных банков приняли свои решения, касательно введения комиссии по валютным счетам. Набиуллина заверила, что представители Банка России разберутся в этом вопросе «с каждым банком» отдельно.
То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам. Там разные банки приняли разные решения, мы по каждому банку сейчас разберемся в этой ситуации. Если есть соответствующие нарушения, будем применять меры, которые в соответствии с нарушением имеем право применять, — заявила Набиуллина.
Глава регулятора также отметила, что отечественные банки не будут вводить меры принудительной конвертации валютных счетов в рублевые.
Ранее сообщалось, что Тинькофф Банк на фоне сообщений о намерении Евросоюза отключить Сбербанк от SWIFT, решил с 6 июня повысить комиссию на переводы за границу. Минимальная сумма, которая будет взыматься за переводы за рубеж, составит $30, максимальная — $200.