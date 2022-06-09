Тинькофф Банк с 23 июня начнет взимать комиссию с валютных счетов

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Банк Тинькофф с 23 июня вводит тарифы за обслуживание валютных счетов, сообщила кредитная организация в своем Telegram-канале. Комиссия будет взиматься со счетов с более чем 1,000 у.е. в валюте счета. Отмечается, что плата будет взиматься ежедневно и составит 1% в месяц (12% годовых).

Деньги за обслуживание таких счетов будут списываться со счетов в американских долларах, фунтах стерлингов, евро и швейцарских фунтах.

Это вынужденная мера, она обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка, — говорится в сообщении.

В банке добавили, что с 23 июня накопительный счет можно будет открыть только в российских рублях. А действующие накопительные счета в евро и долларах будут закрыты, эти деньги банк переведет клиентам в этих же валютах.

Ранее стало известно, что Тинькофф Банк на фоне сообщений о намерении Евросоюза отключить Сбербанк от SWIFT, решил с 6 июня повысить комиссию на переводы за границу. Минимальная сумма, которая будет взыматься за переводы за рубеж, составит $30, максимальная — $200.