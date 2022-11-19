Антонов заявил о нежелании Вашингтона разрывать отношения с Москвой

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Анатолий Антонов

У США нет желания прерывать двусторонние отношения с Россией, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Как передает ТАСС, дипломат уточнил, что российская сторона также исходит из позиции, что не следует прекращать контакты, несмотря на то, что их осталось небольшое количество.

Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать. Я считаю, что это было бы неправильное решение, и, на мой взгляд, у американской стороны желания прерывать отношения между двумя нашими странами нет, — отметил Антонов.

Он также выразил надежду на то, что в скором будущем будет утвержден американский посол в России и посольство США в Москве будет работать в полную силу.

В сентябре американский президент Джо Байден выдвинул на должность руководителя американского дипломатического представительства в Москве Линн Трейси. МИД России дал агреман (согласие) на назначение дипломата: ранее женщина уже работала в столице на должности заместителя посла в 2014–2017 годах. С февраля 2019 года по настоящее время она является послом США в Армении.