Антонов: США должны понимать, как оценивалась бы атака ВСУ на Крым Антонов: удары по Крыму расценивались бы как атака на любой другой регион России

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон должен осознавать, что украинские атаки на Крым оценивались бы как нападение на регион РФ. США следует отказаться от легковесных суждений, отметил он в комментарии, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее сказал, что Белый дом не разрешает Киеву использовать свое оружие для ударов по территории России, но Крым таковой не считает.

Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части «благословения» киевского режима на воздушные атаки по полуострову. Напомню, что удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России, — подчеркнул Антонов.

Ранее на слова Джейка Салливана отреагировал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. Он заявил, что разрешение США украинским войскам наносить удары по Крыму американским оружием, «продиктовано животным страхом» перед Россией.

Ивлев также сказал, что украинские власти «уже готовы убить всех крымчан только за то, что они живут в Крыму», но это у них не получится, поскольку полуостров «надежно укреплен». По мнению Ивлева, любой враг за попытку напасть на российскую территорию, «получит по заслугам».