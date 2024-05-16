Акции Климовского патронного завода перешли в госсобственность РБК: Росимущество получит акции Климовского патронного завода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил гражданский иск Генеральной прокуратуры об изъятии у частных владельцев акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в пользу государства, пишет РБК со ссылкой на копию решения суда. Акции предприятия передадут Росимуществу.

Издание сообщает, что по иску ответчиками являлись владельцы акций завода и компания Hammond Directors LTD. Генпрокуратура потребовала признания их сделок с акциями завода недействительными. Источник РБК в госструктурах сообщил об уголовных делах, заведенных в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в 2002–2010 годах.

Представитель Ростеха, который является одним из акционеров завода, сообщил РБК, что в госкорпорации довольны решением суда. Он подчеркнул, что частные собственники «выкачивали из завода деньги», практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры, и подобную практику необходимо пресекать.

На данный момент госкорпорация консолидирует 36% акций завода, мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, — подчеркнул представитель госкорпорации.

В начале апреля стало известно, что группа компаний «Ариант» лишилась крупнейшего производителя вина в России «Кубань-Вино». Предприятие полностью перешло в собственность государства. Оно проходило по иску Генпрокуратуры РФ в ходе разбирательства по Челябинскому электрометаллургическому комбинату.