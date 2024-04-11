Крупнейший в России производитель вина перешел в собственность государства Компания «Кубань-Вино» перешла в собственность государства

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Крупнейший производитель вина в России «Кубань-Вино» перешел в собственность государства, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ранее собственником выступала группа компаний «Ариант». Теперь же 100% доли в капитале принадлежат Российской Федерации. Изменения в базу внесены 10 апреля.

Компания входила в число тех, которые по иску Генеральной прокуратуры были изъяты у владельцев в ходе разбирательства по Челябинскому электрометаллургическому комбинату. Суд вынес решение 5 апреля. Сама передача активов в госсобственность произошла на пятый день после решения челябинского суда.

Ранее Челябинский Арбитражный суд удовлетворил требования Генпрокуратуры и взыскал с экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината и АО «Компания «Эталон» 105 млрд рублей. Истцу удалось доказать, что деньги были получены в рамках незаконного обогащения.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что работа Генпрокуратуры по возврату в госсобственность крупных предприятий не связана с деприватизацией. По его словам, возврат активов государству обоснован, когда они получены в обход закона и используются во вред стране.