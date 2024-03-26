Путин заявил, что о деприватизации в России не может быть и речи Путин: ни о какой деприватизации речи идти не может

Работа Генпрокуратуры по возврату в госсобственность крупных предприятий не связана с деприватизацией, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, возврат активов государству обоснован, когда они получены в обход закона и используются во вред стране.

Сразу хотел бы обозначить здесь позицию: ни о какой деприватизации, об огосударствлении экономики речь не идет и идти не может, — подчеркнул глава государства.

Глава государства уже затрагивал тему деприватизации в России выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года. Тогда президент также заявил, что ее в стране проводить не собираются. Он подчеркнул, что в настоящее время прокуратура активно работает с различными направлениями и компаниями, однако это никак не связано с деприватизацией. Возврат части активов государству также не связан с данным явлением, заверил Путин.

Ранее Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) перешел в собственность России, соответствующая запись 13 марта появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Владельцем 100% уставного капитала базового предприятия группы ЧЭМК стало Росимущество.